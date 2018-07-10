Функцию блокировки разъема Lightning на устройствах Apple можно обойти

Ранее преподносимая как новая функция безопасности, USB Restricted Mode все же имеет свои недостатки. Одним из таких недостатков поделились исследователи — оказалось, что есть способ свести к минимуму весь защитный потенциал нововведения в последней стабильной версии iOS 11.4.1.

Вся хитрость метода, который позволит избежать блокировки разъема Lightning, заключается в том, чтобы успеть подключить устройство от Apple к совместимому USB-аксессуару (назначение и возможности этого аксессуара не имеют никакого значения).

«Нам удалось обнаружить, что операционная система iOS сбрасывает таймер обратного отсчета USB Restricted Mode при подключении к любому USB-аксессуару. Это значит, что, как только представитель правоохранительных органов завладеет iPhone, принадлежащим преступнику, ему необходимо немедленно подключить его к совместимому USB-аксессуару, чтобы предотвратить блокировку разъема», — передают слова эксперта российской компании ElcomSoft Олега Афонина.

Таким образом, описанный Афонином метод может быть крайне полезен правоохранительным органам, которые заинтересованы в разблокировке мобильных устройств преступников, так как на них часто хранятся доказательства совершенного преступления и прочая информация, крайне полезная для полиции.

Напомним, что ранее Apple озаботилась защитой своих смартфонов от агентов спецслужб, так как исследователи обнаружили в последней бета-версии iOS 11.4 специальную функцию, отвечающую за ограничение доступа к порту Lightning.

Согласно схеме работы новой функции, если iPhone ни разу не был разблокирован в течение недели, передача данных через порт Lightning просто отключается. Разработчики хотят помешать попыткам взлома телефона спецслужбами, которые могут подключить устройство к компьютеру для передачи информации.