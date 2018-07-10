Ещё
В России утвердили предварительный стандарт мобильных приложений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия установила космический рекорд
Россия установила космический рекорд

В России утвердили предварительный стандарт мобильных приложений 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Город Киров.RU
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило предварительный национальный стандарт, содержащий требования к качеству и безопасности мобильных мобильных приложений, сообщается на сайте ведомства.
"Приказом Росстандарта утвержден предварительный национальный стандарт 277-2018 «Российская система качества. Сравнительные испытания мобильных приложений для смартфонов». Документ был разработан АНО «Роскачество» и будет введен в действие c 1 октября 2018 года сроком на три года. В 2021 году после апробации стандарту будет присвоен статус ГОСТ Р", — говорится в сообщении.
Поясняется, что стандарт содержит требования к качеству и безопасности мобильных приложений и станет ориентиром для разработчиков в странах-членах ЕАЭС при создании и тестировании высококачественных мобильных продуктов.
Документ включает 87 требований к качеству приложений, в том числе к производительности, функциональности, удобству пользования и безопасности.
"Впервые в России утвержден предварительный национальный стандарт, определяющий методы проведения сравнительных испытаний мобильных приложений и содержащий опережающие требования к качеству продукта. Мобильные приложения сегодня являются неотъемлемой частью жизни граждан, поэтому разработка данного стандарта и присвоение ему статуса предварительного национального стандарта играет важную роль в процессе развития информационного общества в Российской Федерации", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.
В рабочую группу технического комитета при Росстандарте по разработке стандарта вошли представители Минпромторга РФ, Минэкономразвития РФ, а также специалисты ведущих компаний-разработчиков приложений, в том числе iD EAST, «Сбербанк-Технологии», Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Института развития интернета.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог
Немец устроил дебош в центре Петербурга44
США ведут мир к энергетическому кризису30
В кассовых чеках увидели смертельную опасность21
Скрипаль решила пойти в политику
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение