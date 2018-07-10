В России утвердили предварительный стандарт мобильных приложений

МОСКВА , 10 июл — РИА Новости . Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило предварительный национальный стандарт, содержащий требования к качеству и безопасности мобильных мобильных приложений, сообщается на сайте ведомства.

"Приказом Росстандарта утвержден предварительный национальный стандарт 277-2018 «Российская система качества. Сравнительные испытания мобильных приложений для смартфонов». Документ был разработан АНО «Роскачество» и будет введен в действие c 1 октября 2018 года сроком на три года. В 2021 году после апробации стандарту будет присвоен статус ГОСТ Р", — говорится в сообщении.

Поясняется, что стандарт содержит требования к качеству и безопасности мобильных приложений и станет ориентиром для разработчиков в странах-членах ЕАЭС при создании и тестировании высококачественных мобильных продуктов.

Документ включает 87 требований к качеству приложений, в том числе к производительности, функциональности, удобству пользования и безопасности.