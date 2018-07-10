Ещё
Украинцы атаковали страницу ФИФА в Facebook
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия установила космический рекорд
Россия установила космический рекорд

Украинцы атаковали страницу ФИФА в Facebook 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: Газета.Ru
Официальная страница Международной федерации футбола (ФИФА) в социальной сети Facebook подверглась атаке украинцев, сообщает "Советский спорт".
Акция проводится в поддержку футболиста и тренера сборной Хорватии по футболу Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после победы над командой России в матче чемпионата мира — 2018 опубликовали видео с лозунгом «Слава Украине». На официальной странице ФИФА пользователи стали массово оставлять комментарии со словами «Слава Украине».
Также пользователи активно понижают рейтинг страницы ФИФА, оставляя низшую оценку. Сейчас на аккаунте более 127 тысяч негативных отметок, коих вчера было лишь две тысячи.
Также среди комментаторов замечены известные журналисты и политики. Одним из них оказался нардеп Украины Борислав Береза, написавший, что «ФИФА — это коррупционная структура».
Ранее экс-игрок сборной Украины недоволен реакцией России на слова Виды.
Газета.Ru: последние новости
Минздрав поддержал введение акцизов на парфюм и косметику Викторию Скрипаль выдвинули кандидатом в депутаты ярославской облдумы Джордж Клуни попал в ДТП на скутере по дороге на съемочную площадку
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог200
США ведут мир к энергетическому кризису32
Немец устроил дебош в центре Петербурга44
В кассовых чеках увидели смертельную опасность21
Скрипаль решила пойти в политику32
Видео
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
00:31
Россиянам готовят новый налог
Экономика Личный счет
00:55
Заигрался король: Киркорова затравили за ролик с ребенком
Шоу-бизнес
03:27
Клуни попал в больницу после в аварии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение