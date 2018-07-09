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Samsung повысила качество жизни пользователей Galaxy S8/S8+ и Note 8
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Samsung повысила качество жизни пользователей Galaxy S8/S8+ и Note 8 

Android Insider 16 часов назад
Фото: Android Insider
Galaxy S9 и Galaxy S9+ — современные флагманы Samsung. Одна из их весьма полезных функций стала доступна также пользователям Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note 8, заметно повысив удобство использования устройств.
В Samsung Galaxy S8 уже можно менять развертку домашнего экрана
После обновления Samsung Experience Launcher в смартфонах Galaxy S8, Galaxy S8+ и Galaxy Note 8 появилась возможность менять развертку домашнего экрана. Это одна из функций Galaxy S9 и Galaxy S9+. Теперь пользователи предшествующих флагманских моделей также смогут устанавливать горизонтальную развертку домашнего экрана.
Вот как оценивают новую функцию, рассматривая ее на страницах xda-developers.com:
Эта функция, которая была добавлена, не является суперважной функцией. Она лишь небольшая вещь, сделанная для улучшения качества жизни.
Телефоны с большими экранами порой сложно использовать в вертикальном режиме, в особенности если речь идет о современных длинных устройствах с соотношением сторон экрана 18,5:9 или 18:9.
Обсудить важность рассмотренной функции, доступной теперь и пользователям Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy Note 8, читатели могут в Telegram-чате.
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