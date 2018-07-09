Крупнейшие утечки данных II квартала 2018 года

Продолжается рост утечек конфиденциальной информации. Во втором квартале 2018 года во всем мире количество инцидентов выросло почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины утечек разные — от хакерских атак до халатности сотрудников. О масштабах проблемы рассказали эксперты аналитического центра InfoWatch в рейтинге самых значительных инцидентов за апрель-июнь.

Сервис по продаже концертных билетов Ticketfly в конце мая был вынужден на продолжительное время остановить работу из-за хакерской атаки. В результате взлома сайта были похищены данные 26 млн клиентов: имена, адреса электронной почты, номера телефонов. Часть информации злоумышленник выложил в открытый доступ и угрожал продолжить публикацию, если компания не согласится заплатить выкуп в размере 1 биткойна.

Популярная американская сеть пекарен Panerabread скомпрометировала данные более 37 млн клиентов. На сайте компании в режиме открытого текста была доступна такая информация, как имена, адреса электронной почты, дни рождения и четыре последних цифры номеров кредитных карт. Пострадали клиенты, которые оформили онлайн-заказы. Что удивительно, компания приступила к ликвидации утечки только спустя восемь месяцев после сигнала от специалистов по ИБ.

Исследователь безопасности Крис Викери (Chris Vickery) обнаружил в Сети незащищенный паролем сервер Amazon, где содержалась обширная база компании LocalBlox, занимающейся анализом больших объемов данных. Найденный файл включал информацию 48 млн пользователей социальных сервисов — Facebook, LinkedIn, Twitter и Zillow. Судя по всему, данные были получены методом «скрейпинга» — многомерного сканирования профилей в социальных сетях. Представители пострадавших компаний говорят, что сбор подобной информации без особого разрешения запрещен.

В начале июня стало известно об утечке из крупнейшего генеалогического сервиса MyHeritage. Более полугода на открытом сервере хранились адреса электронной почты и зашифрованные пароли 92 млн пользователей. Компания выясняет, каким образом данные попали на сторонний ресурс — в ходе хакерской атаки или в результате действий сотрудников.