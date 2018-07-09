Жительница Якутска поразила пользователей Сети фото с десятками комаров

"Хочешь остановится и сделать кадрик? Или собрать букетик? Тогда покорми толпу комаров. Это было ужасно", — написала Анастасия Груздева в Instagram. Фото получило более пяти тысяч лайков менее чем за сутки.

Публикация от Anastasia Gruzdeva (@anastasiagav)

8 Июл 2018 в 6:44 PDT Зимой Груздева уже публиковала ставшее вирусным фото, на котором ее ресницы были покрыты инеем. Тогда на кадр обратили внимание британские СМИ.

Большинство комментаторов посочувствовали девушке.

"Я думал, у нас в Сибири комаров много, ан нет", — отметил один.

"61 комара насчитал", — написал другой пользователь.