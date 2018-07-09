Ещё
Жительница Якутска поразила пользователей Сети фото с десятками комаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Жительница Якутска поразила пользователей Сети фото с десятками комаров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Жительница Якутии опубликовала фото, на котором запечатлела «нашествие» комаров.
"Хочешь остановится и сделать кадрик? Или собрать букетик? Тогда покорми толпу комаров. Это было ужасно", — написала Анастасия Груздева в Instagram. Фото получило более пяти тысяч лайков менее чем за сутки.
Публикация от Anastasia Gruzdeva (@anastasiagav)
8 Июл 2018 в 6:44 PDT  Зимой Груздева уже публиковала ставшее вирусным фото, на котором ее ресницы были покрыты инеем. Тогда на кадр обратили внимание британские СМИ.
Большинство комментаторов посочувствовали девушке.
"Я думал, у нас в Сибири комаров много, ан нет", — отметил один.
"61 комара насчитал", — написал другой пользователь.
"Якутск в двух фотографиях", — пошутила над местным климатом пользователь Twitter @tanyshasavvina, прикрепив два кадра Груздевой.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза213
В России отреагировали на уход Джонсона94
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев243
Борис Джонсон ушел в отставку199
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»66
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение