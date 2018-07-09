Netflix заменит пользовательские оценки улучшенной системой рекомендаций

Сервис Netflix уберет раздел пользовательских оценок и рецензий. Вместо этого на сайте появится «улучшенная система рекомендаций», сообщает Variety.

Такое решение в компании приняли, поскольку отзывы пользователей не пользовались популярностью. Уже с 30 июля 2018 года юзеры не смогут публиковать новые рецензии, а в августе этот блок полностью удалят с сайта.

Кроме того, вместо пятизвездочной оценочной шкалы введут «лайки» и «дизлайки». Согласно новой системе, пользователи сервиса будут получать рекомендации с учетом их интересов. Тестирование этой модели привело к росту пользовательской активности на 200%.

ИСТОЧНИК: InterMedia