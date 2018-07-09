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Netflix заменит пользовательские оценки улучшенной системой рекомендаций
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Netflix заменит пользовательские оценки улучшенной системой рекомендаций 

Ruvod.com 5 часов назад
Фото: Ruvod.com
Сервис Netflix уберет раздел пользовательских оценок и рецензий. Вместо этого на сайте появится «улучшенная система рекомендаций», сообщает Variety.
Такое решение в компании приняли, поскольку отзывы пользователей не пользовались популярностью. Уже с 30 июля 2018 года юзеры не смогут публиковать новые рецензии, а в августе этот блок полностью удалят с сайта.
Кроме того, вместо пятизвездочной оценочной шкалы введут «лайки» и «дизлайки». Согласно новой системе, пользователи сервиса будут получать рекомендации с учетом их интересов. Тестирование этой модели привело к росту пользовательской активности на 200%.
ИСТОЧНИК: InterMedia
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