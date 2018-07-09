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Вредоносные Android-смартфоны продаются на развивающихся рынках
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Вредоносные Android-смартфоны продаются на развивающихся рынках 

Anti-Malware.ru 9 часов назад
Волна сообщений о предустановленных шпионских приложениях в смартфонах на базе Android опять прокатилась по цифровому миру. На этот раз стало известно, что такие устройства низкого класса продаются в развивающихся странах.
Предустановленные программы направлены на извлечение выгоды из кибермошенничества, основанного на рекламных схемах. Приложения собирают личную информацию пользователей, отправляя ее затем рекламным компаниям.
Генеральный директор компании Upstream Гай Криф объясняет, что специалисты обнаружили ряд недорогих Android-смартфонов, предназначенных для продажи в таких странах, как Бразилия, Египет, Мьянма и Южная Африка, на которых были заранее установлены мошеннические приложения.
Вредоносные приложения отправляют данные нескольким рекламным компаниям, среди которых выделяются GMobi, MoMagic, Adups.
На прошлой неделе мы писали, что тщательное исследование 17 260 приложений для Android показало, что некоторые из них могут случайно делать скриншоты и загружать их в Сеть. Однако нет доказательств тому, что эти приложения скрытно активируют камеру или микрофон, чтобы шпионить за владельцами устройств.
Тогда же стало известно, что киберпреступники палестинского исламистского движения ХАМАС пытались заразить Android-смартфоны военных программами для шпионажа, замаскированными под развлекательные приложения. Такую информацию озвучили израильские спецслужбы.
А в конец прошлого месяца просочилась информация о том, что новая уязвимость, получившая имя RAMpage, затрагивает практические любое устройство на базе мобильной операционной системы Android, выпущенное с 2012 года. Брешь получила идентификатор CVE-2018-9442, она представляет собой вариацию атаки Rowhammer.
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