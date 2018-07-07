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Белорусский стартап Storyline, позволяющий создавать приложения для «умных» колонок, привлек $770 тысяч
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Белорусский стартап Storyline, позволяющий создавать приложения для «умных» колонок, привлек $770 тысяч 

Inc. 7 июля 2018
Фото: Inc.
Фото: iStock
Сервис Storyline, помогающий пользователям создавать приложения для колонок Amazon Echo, привлек $770 тысяч. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на сооснователя стартапа Василия Шинкоренко.
Раунд возглавил фонд Адама Дрейпера Boost VC. В Storyline также вложились основатели сервиса MSQRD Евгений Невгень и Сергей Гончар. По словам Шинкоренко, средства пойдут на расширение штата, интеграцию с другими умными колонками, включая Google Home, а также на запуск монетизации и привязку сторонних сервисов к интерфейсу продукта.
Стартап прошел обучение в двух акселераторах: Boost VC и Y Combinator. Storyline позволяет пользователям без навыков программирования развивать навыки Alexa — голосового помощника, интегрированного в Amazon Echo.
С момента запуска в 2017 году сервис привлёк 12 тысяч пользователей. Они создали 2500 «навыков» — более 6% всех доступных для колонки голосовых программ на платформе Alexa Skills Store.
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С помощью Storyline были созданы приложения, побеждавшие в конкурсах от Amazon. Компания Джеффа Безоса также включила стартап белорусов в число официальных партнёров Alexa.
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