Ещё
Еженедельная программа Вести.net от 7 июля 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еженедельная программа Вести.net от 7 июля 2018 года 

Вести.Ru 7 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Что общего у ленты новостей, соцсети и поисковика, как энциклопедия влияет на мировую политику и зачем мессенджеру криптовалюта — главные события техносферы за неделю в итоговом выпуске программы Вести.net с Павлом Кушелевым.
В этом выпуске:
— Самая громкая история недели — попадание частных документов пользователей облачного «офиса» Google Docs в выдачу "Яндекса". Как такое вышло и являются ли публичными — то есть такими, которые имеют право индексировать поисковики — документы, которыми поделились по ссылке? И почему у «Яндекса» так хорошо получилось проиндексировать не запароленные документы?
— Перекликается с первой историей (потому что в обеих замешан Google) и вторая: оказывается, разработчики некоторых приложений могут читать почту пользователей в Gmail. Не только программы-роботы, но и просто рядовые сотрудники. И это все якобы легально.
— Еще одна новость от «Яндекса», положительная: сервис персонализации новостей «Яндекс. Дзен»перестает быть экспериментальным, его решили выделить в отдельный бизнес. Это уже пятая дочерняя компания «Яндекса».
— Были новости и у Viber — в Москву приезжал глава сервиса и в ходе визита сделал буквально гору обещаний. Причем вполне конкретных, вроде запуска в России собственной криптовалюты.
— Grishin Robotics — компания сооснователя Mail.Ru Group — запланировала крупные инвестиции в обучение роботов. Причем учить роботов Дмитрий Гришин собирается в виртуальных мирах, для чего заключит стратегическое партнерство с Epic Games, создателем популярного трехмерного движка Unreal Engine.
— И снова про вычислительную, многокамерную мобильную фотографию. Сейчас уже и тремя камерами в аппарате никого не удивишь, но LG решила пойти дальше. В корейской компании делают аппарат с пятью объективами.
— Европейское интернет-сообщество доказало, что может все-таки влиять на принятие политических решений. После «забастовки» нескольких национальных разделов «Википедии» Европарламент проголосовал против неоднозначного закона о защите авторских прав в интернете.
Вести.Ru: последние новости
"Китайцы" вышли в топ российского рынка подержанных смартфонов "Википедия" перестала работать в знак протеста против новых законов ЕС Facebook отдавала данные пользователей 52 компаниям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили1
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»73
На Украину надвигается катастрофа358
Первые дети выведены из тайской пещеры69
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение