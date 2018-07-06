Intel приостанавливают разработку 5G модемов после потери заказа для iPhone 2020

МОСКВА , 6 июл — ПРАЙМ. Apple проинформировала Intel о том, что не будет использовать чипы производителя в качестве 5G-модемов для iPhone в 2020 году, сообщает электронный портал MacRumors.

Израильский сайт CTech by Calcalist, проанализировав внутреннюю переписку в Intel и получив сведения от источника, знакомого с ситуацией, пришел к выводу, что Intel не будет поставлять 5G-модемы для мобильных устройств Apple к 2020 году.

"Apple известила Intel, что не будет использовать модемы компании в своих мобильных устройствах следующего поколения", — заявили руководители Intel. Дальнейшее развитие модемного компонента под названием Sunny Peak приостановлено, а команда Intel, работавшая над продуктом, будет перенаправлена на другие проекты.

Calcalist отмечает, что во внутренней переписке компания Apple обозначалась как «ключевой клиент мобильной сферы» и «основной потребитель» для Sunny Peak 5G-модемов, подчеркивая тем самым, какое влияние окажет потеря на производителя.

Apple также подчеркнула, что столкнулась с «большим массивом работы» по запуску 5G-модемов в своих мобильных устройствах, при этом руководители Intel осудили компанию за решение не использовать их модемы «по многим факторам», включая внедрение более быстрого WiGig стандарта (802.11 ad) для Wi-Fi, что подавалось как «новые и непредвиденные проблемы».

В ответ на запрос Calcalist прокомментировать ситуацию, Intel заявила, что компания не отвечает на вопросы, касающиеся ее клиентов.

На прошлой неделе появился информация, что Apple может использовать модемы производства MediaTek вместо Intel для будущих устройств.

Аналитик Northland Гас Ричард не дал точного прогноза, когда это произойдет, но известно, что все сделки на iPhone 2018 года уже подписаны, поэтому любые перемены стоит ожидать не ранее 2019 года.

Apple выбрала Intel в качестве производителя несколько лет назад, до этого компания исключительно пользовалась услугами Qualcomm для своих чипов. Действующие iPhone используют LTE чипы от обеих компаний, но Apple оказалась втянута в судебный процесс с Qualcomm, и по слухам, планирует также отказаться от их чипов.

В Apple верят, что разработают свои собственные чипы, но пока им придется использовать сторонние, до тех пор пока их внутренние планы не будут реализованы для внедрения в iOS устройства.

Предполагалось, что Intel будет поставлять около 70% LTE чипов для модельного ряда Apple в 2018 году совместно с чипами от Qualcomm.

Apple также отказались от чипов Intel для линейки Mac, что также подтверждает разработку компанией собственных чипов, которые могут появиться уже в 2020 году.

В ответ на эту статью Intel рассказали MacRumors, что обязательства по «дорожной карте развития» на 2018-2020 года не изменились. «Мы по-прежнему развиваем наши планы и проекты в отношении 5G», — прокомментировал пресс-секретарь компании.