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Microsoft Movies & TV появится на мобильных платформах
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Microsoft Movies & TV появится на мобильных платформах 

Игромания.ру 6 июля 2018
Фото: Игромания.ру
В 2015 году компания Microsoft закрыла сервис Zune Music и перевела пользователей на Groove Music. А в начале лета этого года закрыла и его. Однако, похоже, в Редмонде не планируют избавляться от этого бизнеса, ведь корпорация продолжает продавать фильмы и телешоу через Microsoft Store.
А в скором времени ожидается появление нативных клиентов с поддержкой покупок на Android и iOS. Проще говоря, на этих платформах выйдет приложение Movies & TV. Ранее оно было доступно только на Windows 10 или консоли Xbox.
Пока не уточняется, будут ли новые версии поддерживать Apple TV, Chromecast или Android TV, однако учитывая, что они появятся на мобильных ОС, скорее всего поддержку реализуют. При этом, по информации Windows Central, появится возможность работы с несколькими магазинами. То есть, если купить фильм в Microsoft Store, он также появится в Google Play, iTunes или Amazon Prime Video. Программа фигурирует под названием Movies Anywhere.
Как ожидается, такое нововведение позволит софтверному гиганту укрепить свои позиции на рынке медиауслуг. С другой стороны, во времена Groove Music у компании уже были мобильные приложения, однако они не спасли сервис от закрытия. Да и конкурировать с Google и Apple на рынке видео явно не проще, чем на музыкальном.
К сожалению, пока не уточняется, когда мобильные версии клиента Microsoft Store станут доступны.
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