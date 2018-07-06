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Facebook извинилась перед Вьетнамом
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Facebook извинилась перед Вьетнамом за ошибку на картах с принадлежностью спорных островов 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Reuters
Социальная сеть Facebook извинилась перед Вьетнамом за допущенную на опубликованных ею картах ошибку с принадлежностью спорных Парасельских островов и архипелага Спратли в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщил в пятницу новостной портал VnExpress.
По информации ресурса, соцсеть принесла извинения за ошибку своим вьетнамским пользователям, а также направила послание в адрес правительства республики. В письме компания заверила власти страны, что произошедшее не носило преднамеренный характер, а стало следствием технического сбоя, который уже исправлен.
В конце прошлой недели вьетнамские пользователи соцсети обратили внимание на то, что ее карты "нарушают территориальную целостность Вьетнама". На них, в частности, Спратли и Парасельские острова были отнесены к территории Китая. Министерство информации и массовых коммуникаций Вьетнама потребовало от соцсети предоставить объяснения и исправить ошибочные карты.
Архипелаг Спратли и Парасельские острова много лет остаются причиной многонационального конфликта в ЮКМ. Кроме Ханоя и Пекина, о своих частичных или полных претензиях на острова также заявляют Бруней, Малайзия и Филиппины. Позиция Вьетнама по вопросу принадлежности архипелага Чыонгша (вьетнамское название Спратли) и расположенных по соседству с ним островов Хоангша (вьетнамское название Парасельских островов) заключается в том, что Ханой "имеет достаточно исторических и юридических оснований, подтверждающих его неоспоримый суверенитет над островами".
Вьетнамцы считаются наиболее активными пользователями Facebook в регионе Юго-Восточной Азии. Количество созданных ими аккаунтов в этой соцсети превышает уже 64 млн Таким образом, более двух третьих всего 92-миллионного населения Вьетнама являются частью самого масштабного сетевого сообщества в мире, а сама страна занимает в глобальном зачете седьмое место по числу пользователей социальной сети.
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