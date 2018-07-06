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Суд рассмотрит иск к Роскомнадзору из-за последствий блокировки Telegram 27 августа
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Суд рассмотрит иск к Роскомнадзору из-за последствий блокировки Telegram 27 августа 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы назначил дату судебного заседания по иску компании «Инвестори» к Роскомнадзору на 5 млн рублей в связи с последствиями блокировки мессенджера Telegram на 27 августа 2018 года. Это следует из определения суда.
"Было проведено предварительное судебное заседание, по итогам которого назначено основное судебное заседание на 27 августа 2018 года", — прокомментировал после предварительного заседания представитель «Инвестори» Владимир Орлов.
В апреле арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании «Инвестори» к Роскомнадзору и Минфину. В тексте искового заявления говорилось, что из-за действий по блокировке Telegram компании «был нанесен крупный ущерб с связи с невозможностью пользователей зарегистрироваться на платформе
и получить доступ к объектам инвестирования». По словам владельца компании Александра Вихарева, ограничения также нарушили пропускную способность самой компании, из-за чего она понесла убытки в размере 5 млн рублей.
Роскомнадзор приступил к массовым блокировкам IP-адресов после того, как Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование ведомства о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России.
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