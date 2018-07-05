Реклама онлайн-казино уйдёт из Сети

По итогам 2017 года в список крупнейших рекламодателей на российском рынке онлайн-видео попал запрещённый интернет-ресурс, предоставляющий услуги казино. Такая деятельность в России не разрешена законом, однако её организаторы легко обходят все преграды. Чтобы сделать рунет более цивилизованным, будущие парламентарии разработали законопроект о досудебной блокировке рекламы онлайн-казино.

Игорные зоны ушли из реальности в виртуальность

Азартные игры в России взяли под жёсткий контроль в 2009 году — тогда в правовом поле остались только лицензированные букмекерские конторы, тотализаторы и государственные лотереи. Кроме того, на территории страны появилось несколько специальных игорных зон, предназначенных для организации и проведения азартных игр. Это Алтайский, Приморский, Краснодарский края, Калининградская область Республика Крым . Предполагалось, что вне этих территорий любая игорная деятельность будет запрещена, однако получилось не совсем так — из реальных казино люди ушли в виртуальные.

По закону о госрегулировании деятельности по организации азартных игр, их проведение с использованием Интернета запрещено. Но многочисленные онлайн-казино не просто работают, а ещё и активно рекламируют себя в Сети. Это тоже вне правого поля: по закону о рекламе продвижение услуг, оказание которых запрещено на территории страны, недопустимо.

Сейчас у пользователей есть возможность заблокировать такую рекламу по решению суда. «Это процесс длительный — до вынесения вердикта ролик увидят миллионы пользователей, — рассказала 5 июля на заседании Экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Молодёжном парламенте при Госдуме председатель палаты Мария Воропаева . — Поэтому мы считаем необходимым предоставить Роскомнадзору право осуществления блокировки такой рекламы в досудебном порядке, по факту её обнаружения».

Для блокировки нужно будет подать жалобу в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, немедленно заблокирует доступ к ресурсу до удаления на нём запрещённой информации.

Как пояснил зампред Совета Павел Рыжевский , молодые законодатели предлагают внести изменения в закон «Об информации» в части установления возможности досудебной блокировки в Интернете сведений о товарах, работах и услугах, производство и реализация которых запрещены законодательством. «Для блокировки нужно будет подать жалобу в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, немедленно заблокирует доступ к ресурсу до удаления на нём запрещённой информации», — пояснил эксперт.

Тем более что такие полномочия у Роскомнадзора уже есть: досудебной блокировке, к примеру, подлежат ресурсы, призывающие к массовым беспорядкам, экстремизму, сайты с порнографией, инструкцией по изготовлению наркотиков.

Популяризация азартных игр может обернуться уголовной статьёй

Операторы таких площадок зачастую обманывают пользователей дважды, предупредил доцент РАНХиГС Александр Холин. «Мало того что предоставляемые ими услуги запрещены законом, так они же обманным путём нередко добывают пароли к аккуантам и счетам пользователей», — сказал эксперт. Кроме того, на удочку мошенников попадаются и популярные у молодёжи певцы и актёры — они рекламируют услуги онлайн-казино в Интернете, судя по всему даже не подозревая, что азартные игры в Сети находятся под запретом.

По Закону «О госрегулировании деятельности по организации и проведении азартных игр» ответственность предусмотрена только для организаторов нелегальных казино, поэтому россияне продолжают играть в «автоматы» Сети безнаказанно. Именно в доступности таких ресурсов и кроется их главная опасность, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв . «Это затягивает, из-за чего игра, развлечение становятся неотъемлемой частью жизни, — отметил политолог. — Решить все проблемы запретами нельзя, однако они необходимы, хотя бы в рамочном виде». Поэтому Журавлёв предлагает поддержать инициативу будущих законодателей.

Решить все проблемы запретами нельзя, однако они необходимы, хотя бы в рамочном виде.

Сейчас эксперты будут думать о введении административной преюдиции для лиц, рекламирующих онлайн-казино: в этом случае за первое нарушение станет наступать административная ответственность, за последующее — уголовная. По итогам заседания законопроект Молодёжного парламента будет направлен на обсуждение в думский Комитет по информационной политике.