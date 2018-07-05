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Аэропорт «Домодедово» запустил версию сайта для слабовидящих пользователей
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Аэропорт «Домодедово» запустил версию сайта для слабовидящих пользователей 

РИАМО 5 июля 2018
Фото: РИАМО
У сайта международного аэропорта «Домодедово» появилась новая версия сайта для слабовидящих людей, где они могут выбрать необходимый им размер шрифта и комфортное цветовое разрешение, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
«Мы вели разработку на основе международных рекомендаций по обеспечению доступности интернет-ресурсов. Для оценки качества работы были привлечены представители Всероссийского общества слабовидящих. Такой подход позволил создать наиболее удобный интерфейс для людей с ограниченными возможностями по зрению», — отметил руководитель отдела электронных коммуникаций аэропорта «Домодедово» Алексей Ярош.
Новый интерфейс доступен по адресу: special.dme.ru. Дизайн нового сервиса аэропорта разработали с учетом рекомендаций руководства по обеспечению доступности web-контента (Web Content Accessibility Guidelines) версии 2.0.
Пользователи могут выбрать размер шрифта и наиболее комфортное для них цветовое решение. Начертание букв увеличено в полтора-два раза по сравнению с обычной версией. Цветовая палитра подобрана таким образом, чтобы текст и фон были максимально контрастными.
«Для нас важно, что при запуске специальной версии сайта аэропорт «Домодедово» ориентировался на мнение будущих посетителей. По результатам тестирования можно сказать, что навигация в целом удобна для пользователей», — отметил вице-президент Всероссйиского общества слабовидящих Дмитрий Блюм.
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