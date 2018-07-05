«Яндекс» нашел все: что мы узнали о крупных компаниях после слива Google Docs

Файлы Google Docs попали в открытую поисковую выдачу после индексации «Яндексом» . В открытом доступе оказались сотни тысяч телефонов, базы данных и документы крупных компаний. Например, отчет о работе сайта «Ашана» , календарь футбольных мероприятий Bud или стратегия продвижения новой Pepsi Lime в России . А еще скандальная инструкция, по которой якобы отсеивают сотрудников « Тинькофф банка ».

Обративший внимание на документы журналист рассказал «360», что в интернете теперь можно найти отчеты некоторых компаний — например, агентства Setters по Instagram-кампании для ЦДМ, контент-план Mercedеs, пивоваренной компании СанИнбев и план «Промсвязсьбанка» на июль. Стали доступны контакты спикеров нескольких конференций, в том числе топ-менеджеров, руководителей медиа и рекламных агентств.

«Насколько это полезно? Полезно изучить возможности конкурентов — агентств и компаний. То, как они составляют контент-планы и коммерческие предложения. Ну и контакты — тоже полезная вещь. Конечно, все в тусовке адекватные люди и никто ничего сливать не будет. Да и строго конфиденциальной информации почти не было», — добавил он.

«Тинькофф банк»

В открытом доступе якобы оказался внутренний документ HR-отдела «Тинькофф банка», в котором прописаны стоп-факторы при приеме на работу. В документы указано, что соискатели не должны быть темнокожими, геями, ортодоксальными мусульманами, мужчинами с Кавказа, бывшими полицейскими и журналистами.

Источник фото: соцсети

Александр Леонов из PR-отдела «Тинькофф банка» беседе с «360» опроверг существование подобных правил в компании.

«То, что было обнаружено на Google.doc, не имеет статуса официального документа группы — такого рода документы просто не хранят в общественных пространствах с публичным доступом. Группа «Тинькофф» жестко выступает против любой дискриминации человека, основанной на каких-либо признаках. В группе работают сотрудники разных национальностей, сексуальных ориентаций, возрастов и вероисповеданий, в том числе и перечисленных в этом странном тексте. Происхождение указанного текста выясняем», — заявил представитель банка.

Создатель и глава хантингового агентства PRUFFI Алена Владимирская рассказала «360», что подобные списки действительно существуют в большинстве компаний.

«Конечно, они существуют в большинстве компаний. Но поскольку в этом документе нигде не указано авторство и все разговоры — всего лишь предположения, то никому публикация этих таблиц ничем не грозит», — сказала она.

Но если авторство установят, добавила Владимирская, то компании придется несладко. Ведь документ противоречит российским законам, где четко указано, что работодатель не имеет права ограничивать прием на работу по возрасту, полу, вероисповеданию и так далее. А в опубликованных таблицах именно это и прописано.

«Леруа Мерлен»

Среди доступных Google Docs оказалась таблица с комментариями из-за высказываний экс-пиарщицы «Леруа Мерлен» Галины Паниной.

«Да, это один из внутренних рабочих документов, которые мы ведём в рамках выяснения всех подробностей ситуации. Мы проводим аналитику комментариев пользователей о посте бывшего сотрудника «Леруа Мерлен» Галины Паниной. Мы огорчены тем, что документ попал в Сеть», — подтвердил представитель компании.

«Ашан»

В поиске «Яндекс» оказался отчет о работе интернет-сайта сети гипермаркетов «Ашан». В нем указано, какие акции и мероприятия проводились в магазинах, где и какие баннеры должны размещаться, есть инструкция по правильной маркировке товара, статистика посещаемости и топы поисковых запросов, задания для фоторедактора. На отдельной вкладке перечислены различные платные курсы повышения компьютерной грамотности и многое другое.

В пресс-службе компании не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть подлинность документа.

Планы «Эфеса»

Гораздо интереснее выглядят документы пивоваренной компании «Эфес» — в доступе оказался календарь мероприятий, связанных с проходящим в России чемпионатом мира по футболу. Принадлежащий компании бренд Bud более 30 лет является официальным пивом мундиалей. Из двухмесячного контент-плана можно узнать, какие акции проведет компания до конца грядущего первенства.

Среди них приглашение на бесплатную экскурсию на завод в Клину

Прогулка на барже.

И разнообразные конкурсы и акции.

В пресс-службе компании не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть подлинность документа.

Стратегия продвижения Pepsi Lime

Презентация стратегии продвижения Pepsi Lime в России тоже стала доступна благодаря индексации Google Docs. Правда, интересен он будет разве что специалистам, которые по презентации могут понять, как работают конкуренты. Продвижение включает в себя два этапа. Первый — в торговые точки сетей Х5 и Tender, вторая волна — «Дикси» и Х5.

Из документа следует, что за покупку напитка в Х5 (слоган «Зажги жизнь ярким вкусом») каждый час можно будет выиграть светящиеся шнурки, каждый день — светящуюся портативную колонку, а раз в неделю — портативный проектор для смартфона. Не светящийся.

«Магните» слоган будет другой — «Раскрась будни ярким вкусом», а призы — блокнот, футболка с персональным дизайном и большой телевизор Samsung. Позже в Х5 можно будет выиграть скейт, меняющий цвет на солнце, или ролики, ежедневно — велосипед, а раз в неделю — электросамокат.

А это — в «Дикси».

Есть в презентации и альтернативные варианты проведения акций с совсем другими призами вроде бумбоксов, наушников, холодильников, жилеток, часов, рюкзаков, панамок или стаканов, примеры нестандартных и привлекающих внимание выкладок товаров. В общем, много интересного даже не занятому в рекламе, PR или маркетинге человеку. Например, рабочие варианты слоганов для всех сетей.

В пресс-службе компании не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть подлинность документа.

Причина не в Google, а в людях

«360» обсудил утечку с директором проекта «Международная информационная безопасность и глобальное управление интернетом» ПИР-центра Олегом Демидовым . По его словам, невозможно представить, документы скольких компаний могли оказаться слитыми в общий доступ. Потенциально круг может быть неограниченным, потому что Google Docs — удобный, а потому и популярный сервис. Но слив вряд ли сильно навредит бизнесу.

«„Яндекс» проиндексировал все то, что хранилось в Google Docs, причем с минимальным уровнем ограничений, а не какие-то запароленные или недоступные [файлы]. То есть, по сути, документы и так были доступны любому человеку, имеющему ссылку на них. А «Яндекс» просто добавил их в открытую поисковую выдачу», — пояснил эксперт.

Теоретически круг компаний может быть ограничен только степенью ответственности людей, которые в этих организациях отвечают за хранение и защиту внутренних документов. Нужно понимать: сохранение файла в Google Docs с минимальными ограничениями по доступу равносильно публикации в открытом доступе.

«Суть простая: не нужно какие-то документы, содержащие конфиденциальные или персональные данные, хранить в открытом виде в Google Docs без ограничения доступа», — посоветовал Демидов.

По его словам, случившееся говорит лишь об одном: дело не в работе Google или его сервисов, а в сотрудниках, которые недостаточно внимательно относятся к хранению корпоративных документов.