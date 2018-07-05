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Европарламент проголосовал против закона об авторском праве в сети
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Европарламент проголосовал против закона об авторском праве в сети 

Собака.ru 5 июля 2018
Фото: Собака.ru
Европейские депутаты не стали принимать проект об авторском праве в Интернете. Новые меры, вводящие более жесткие требования к хранению информации в Сети, после долгих дебатов были отклонены большинство европарламентариев 5 июля. Против проголосовали 318 человек, за выступили 278 депутатов, а еще у 31-го не было мнения по этому поводу. Good news, the directive proposal on Internet copyright has been rejected! Thank you everyone! pic.twitter.com/AgjrO9hcow— Francisco Gómez (@espectalll) 5 июля 2018 г.
Напомним, что законопроект вызвал недовольство интернет-компаний, в частности, Википедия начала блокировать доступ к своему ресурсу в знак протеста против планов Европарламента. Наибольшее возмущение вызвала статья 13, которая предусматривает необходимость для онлайн-компаний самостоятельно фильтровать контент, который пользователи создают или загружают. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и
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