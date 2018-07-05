Сбербанк: платформа iOS лучше защищена от кибератак по сравнению с Android

«По нашей оценке, платформа iOS продолжает быть достаточно уверенной. Нам не известны пока случаи взлома через какие-то трояны либо вирусное программное обеспечение, чего не скажешь о платформе Android. Android — достаточно открытая система. Это не значит, что она плохая. Просто другой совершенно принцип. И преступные сообщества очень любят использовать эту платформу для своих «экспериментов»», — сказал он.

Ранее дочерняя компания Сбербанка BI.ZONE подготовила исследование «Новые вызовы цифрового мира», в котором аналитики прогнозировали увеличение количества вредоносных программ для Android в 2018 году. В 2017 году насчитывалось более 4,5 млн образцов вредоносных и потенциально опасных программ для Android. «Стоит ожидать увеличения количества преступных групп, специализирующихся на заражении Android-устройств. Относительная легкость разработки и использования вредоносных программ под Android, а также распространение мобильного банкинга привлечет злоумышленников, которые раньше занимались атаками на интернет-банкинг в декстопных ОС», — говорится в исследовании.