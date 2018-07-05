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Сбербанк: платформа iOS лучше защищена от кибератак по сравнению с Android
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Сбербанк: платформа iOS лучше защищена от кибератак по сравнению с Android 

Rambler News Service 5 июля 2018
Операционная система Apple iOS лучше защищена от кибератак, чем Google Android, заявил журналистам зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.
«По нашей оценке, платформа iOS продолжает быть достаточно уверенной. Нам не известны пока случаи взлома через какие-то трояны либо вирусное программное обеспечение, чего не скажешь о платформе Android. Android — достаточно открытая система. Это не значит, что она плохая. Просто другой совершенно принцип. И преступные сообщества очень любят использовать эту платформу для своих «экспериментов»», — сказал он.
Ранее дочерняя компания Сбербанка BI.ZONE подготовила исследование «Новые вызовы цифрового мира», в котором аналитики прогнозировали увеличение количества вредоносных программ для Android в 2018 году. В 2017 году насчитывалось более 4,5 млн образцов вредоносных и потенциально опасных программ для Android. «Стоит ожидать увеличения количества преступных групп, специализирующихся на заражении Android-устройств. Относительная легкость разработки и использования вредоносных программ под Android, а также распространение мобильного банкинга привлечет злоумышленников, которые раньше занимались атаками на интернет-банкинг в декстопных ОС», — говорится в исследовании.
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