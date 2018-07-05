Как скачать книги на iPhone

Закачка книг прямо из браузера телефона без использования компьютера — самый быстрый вариант. Для этого вам достаточно иметь интернет-соединение и приложение для чтения книг. В App Store вы можете выбрать из множества различных программ подходящую «читалку» по душе.

Самое популярное приложение для чтения книг на iPhone — это официальная бесплатная программа iBooks компании Apple . Единственный ее минус в том, что она поддерживает только два формата: ePub и PDF. Но большинство сайтов предлагает скачать книги как раз в ePub: Откройте любой браузер, которым вы пользуетесь на вашем iPhone. Мы будем показывать на примере встроенного Safari.

В строке поиска введите название нужной книги или ресурс, с которого привыкли их скачивать.

Выбрав нужную книгу, нажмите «Скачать ePub».

На появившейся странице с загруженной книгой выберите «Открыть в программе iBooks».

Книга сама перенесется в программу и откроется в ней. Владельцам устройств Apple нужно учитывать, что приложению iBook требуется iOS 10.0 или более поздняя версия.

Как скачать книги на iPhone через iTunes?

После обновления iTunes до версии 12.7.5, загрузить книгу через компьютер напрямую в iBooks, к сожалению, стало очень сложно. Процедура переноса книг теперь напоминает танец с бубном. Поэтому мы покажем вам, как добавить скачанные на компьютер книги в любое другое приложение: Откройте на своем компьютере iTunes. Если у вас его нет, скачать можно тут.

Для входа в личный кабинет введите свой Apple ID и пароль.

Подключите телефон через USB-кабель к компьютеру и перейдите на вкладку устройства. 4. В боковом меню найдите пункт «Общие файлы».

5. Выберите из списка программ приложение для чтения книг. Например, бесплатное «КуBook».

6. Перенесите все скачанные книги в окно «Документы KyBook» и нажмите «Синхронизировать». 7. Новые книги появятся в приложении на iPhone.

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