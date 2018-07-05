«МегаФон» запустил высокоскоростную магистраль Москва—Франкфурт

Оптимальная протяженность кабеля в синергии с современным когерентным DWDM-оборудованием увеличивает скорость передачи информации практически для всех сервисов компании на 15% — 25% — от мобильного Интернета до крупных клиентских сервисов.

Продуктовый виджет

В рамках проекта «МегаФон» увеличил количество зарубежных узлов и построил новый — в Варшаве . Теперь популярные зарубежные контент-ресурсы, например, Facebook, Twitter и Amazon загружаются намного быстрее.