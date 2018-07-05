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«МегаФон» запустил высокоскоростную магистраль Москва—Франкфурт
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«МегаФон» запустил высокоскоростную магистраль Москва—Франкфурт 

Банки.ру 5 июля 2018
Оператор связи «МегаФон» запустил новый наземный маршрут Москва—Франкфурт через территорию Белоруссии. Протяженность магистрали составила 3,2 тыс. километров, а начальная пропускная способность — 1,7 Тбит/с.
Оптимальная протяженность кабеля в синергии с современным когерентным DWDM-оборудованием увеличивает скорость передачи информации практически для всех сервисов компании на 15% — 25% — от мобильного Интернета до крупных клиентских сервисов.
Продуктовый виджет
В рамках проекта «МегаФон» увеличил количество зарубежных узлов и построил новый — в Варшаве. Теперь популярные зарубежные контент-ресурсы, например, Facebook, Twitter и Amazon загружаются намного быстрее.
В ближайших планах компании — увеличение пропускной способности узла Варшава — Москва, организация присоединений к популярным зарубежным ресурсам для сокращения задержки еще на 40%. Также «МегаФон» организует прямые каналы из Варшавы в Калининград.
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