Сервис «Яндекс. Дзен» выделен в самостоятельное бизнес-направление «Яндекса»

МОСКВА , 5 июл — ПРАЙМ. "Яндекс" выделил сервис «Яндекс. Дзен» в самостоятельное бизнес-направление компании, говорится в сообщении интернет-компании.

"Теперь у сервиса есть четкие бизнес-цели и долгосрочная стратегия развития. До этого «Яндекс. Дзен» входил в число экспериментальных направлений «Яндекса», — сообщила компания.

"Яндекс. Дзен" — рекомендательный сервис, который подбирает каждому пользователю персональную ленту контента, основываясь на его интересах. Был запущен в 2015 году. В основе технологий сервиса лежат алгоритмы искусственного интеллекта, которые анализируют поведение человека и показывают публикации, которые ему интересны.

Ежедневная аудитория сервиса сейчас составляет до 13 миллионов пользователей (за год показатель вырос более чем в два раза). При этом пользователи проводят в ленте больше 20 минут в день, рассказали в «Яндексе».

"Это сравнимо с крупнейшими международными платформами: у Facebook этот показатель составил в этом году 42 минуты в день, у Instagram — 26 минут в день (прогноз eMarketer)", — отметили в компании.