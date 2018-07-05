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Сервис «Яндекс. Дзен» выделен в самостоятельное бизнес-направление «Яндекса»
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Сервис «Яндекс. Дзен» выделен в самостоятельное бизнес-направление «Яндекса» 

Прайм 5 июля 2018
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. "Яндекс" выделил сервис «Яндекс. Дзен» в самостоятельное бизнес-направление компании, говорится в сообщении интернет-компании.
"Теперь у сервиса есть четкие бизнес-цели и долгосрочная стратегия развития. До этого «Яндекс. Дзен» входил в число экспериментальных направлений «Яндекса», — сообщила компания.
"Яндекс. Дзен" — рекомендательный сервис, который подбирает каждому пользователю персональную ленту контента, основываясь на его интересах. Был запущен в 2015 году. В основе технологий сервиса лежат алгоритмы искусственного интеллекта, которые анализируют поведение человека и показывают публикации, которые ему интересны.
Ежедневная аудитория сервиса сейчас составляет до 13 миллионов пользователей (за год показатель вырос более чем в два раза). При этом пользователи проводят в ленте больше 20 минут в день, рассказали в «Яндексе».
"Это сравнимо с крупнейшими международными платформами: у Facebook этот показатель составил в этом году 42 минуты в день, у Instagram — 26 минут в день (прогноз eMarketer)", — отметили в компании.
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