«Предприимчивые люди воспользовались моей беспечностью»: преподаватель вуза пострадал из‐за индексации Google Документов

Преподаватель высшего учебного заведения в Воронежской области считает, что стал жертвой индексации «Яндексом» его Google Документов. Он пояснил, что четыре взлома разных аккаунтов за один вечер не могут быть совпадением. Об этом он сообщил «360».

Преподаватель одного из вузов Воронежской области обнаружил, что сразу четыре его аккаунта на разных сайтах были взломаны. Единственной причиной этого он называет начало индексации поисковой системой «Яндекс» документов, хранившихся в Google.Docs.

«Поздним вечером мне стали звонить друзья и знакомые с вопросами о том, зачем мне нужны деньги взаймы. Они утверждали, что я попал в больницу, собираю деньги на срочную операцию. Естественно, это не является правдой. Потом я выяснил, что, оказывается, от меня сообщения с такой просьбой поступили в социальной сети «ВКонтакте». Тогда я понял, что меня взломали. Более того, я обнаружил, что взломаны еще две моих электронных почты. Плюс я не смог получить доступ к одному из популярных сервисов, которыми пользуюсь регулярно. Один взлом социальной сети был бы случайностью, но по факту за одну ночь я не смог войти сразу в четыре своих аккаунта на разных сервисах — это крайне подозрительно. Потом, после чтения ленты новостей, до меня дошло, что мой файл с логинами и паролями, который я хранил в рабочем аккаунте на Google, оказался открытым. Видимо, предприимчивые люди воспользовались моей беспечностью. Другого объяснения у меня четырем случаям взлома моих страниц нет», — рассказал Владимир Марков , преподаватель высшего учебного заведения.

В интернете уже появились инструкции, которые помогут обезопасить свои данные от индексации «Яндексом».