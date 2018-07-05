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«Яндексгейт»: пользователи Сети молниеносно отреагировали на индексацию «Яндексом» гугловских таблиц
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«Яндексгейт»: пользователи Сети молниеносно отреагировали на индексацию «Яндексом» гугловских таблиц 

360tv.ru 5 июля 2018
Фото: 360tv.ru
«Яндекс» показал данные пользователей Google, пока те спали. И несмотря на то, что инцидент произошел в ночи, пользователи социальной сети Twitter не смогли пропустить это происшествие.
Пользователи выражают «респектушку» «Яндексу» за доступ к таблицам Гугла. А кто-то считает, что «Поисковики будущего уже здесь». Ряд пользователей подняли панику и кричат подписчикам о том, чтобы те проверили свои аккаунты и закрыли доступы для индексирования.
А в аккаунте «Котонавты» написано, что «Яндекс вляпался в увлекательную историю».
После того, как «Яндекс» сделал доступными для поисковых запросов приватные файлы пользователей google.docs, компания успела отключить эту функцию, но переполох в интернете продолжает нарастать. В помощь тем, кто хочет скрыть свои персональные данные и пароли, «360» публикует пошаговую инструкцию, как это сделать.
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