«Яндексгейт»: пользователи Сети молниеносно отреагировали на индексацию «Яндексом» гугловских таблиц 

«Яндекс» показал данные пользователей Google, пока те спали. И несмотря на то, что инцидент произошел в ночи, пользователи социальной сети Twitter не смогли пропустить это происшествие.
Пользователи выражают «респектушку» «Яндексу» за доступ к таблицам Гугла. А кто-то считает, что «Поисковики будущего уже здесь». Ряд пользователей подняли панику и кричат подписчикам о том, чтобы те проверили свои аккаунты и закрыли доступы для индексирования.
А в аккаунте «Котонавты» написано, что «Яндекс вляпался в увлекательную историю».
После того, как «Яндекс» сделал доступными для поисковых запросов приватные файлы пользователей google.docs, компания успела отключить эту функцию, но переполох в интернете продолжает нарастать. В помощь тем, кто хочет скрыть свои персональные данные и пароли, «360» публикует пошаговую инструкцию, как это сделать.