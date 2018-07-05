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Осторожно! Поиск Яндекса может слить ваши пароли
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Осторожно! Поиск Яндекса может слить ваши пароли 

iPhones.ru 5 июля 2018
Фото: iPhones.ru
Осторожно! Поиск Яндекса может слить ваши паролиВот это поворот. Поиск Яндекса начал индексировать данные, хранящиеся в Google Документах.
Соответственно, если вы закинули в «облако» Файлы с паролями или какими-либо другими важными данными — найти их окажется очень просто.
Достаточно вбить в поисковой строке слово «Пароль», и вам откроются тысячи страниц с архивными данными пользователей. Причём видны они совершенно каждому.
Надеемся, Яндекс быстро исправится и закроет дыру. А пока советуем удалить файлы из Google Документов, дабы никто не увидел секретную информацию.
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