Осторожно! Поиск Яндекса может слить ваши пароли

Осторожно! Поиск Яндекса может слить ваши паролиВот это поворот. Поиск Яндекса начал индексировать данные, хранящиеся в Google Документах.

Соответственно, если вы закинули в «облако» Файлы с паролями или какими-либо другими важными данными — найти их окажется очень просто.

Достаточно вбить в поисковой строке слово «Пароль», и вам откроются тысячи страниц с архивными данными пользователей. Причём видны они совершенно каждому.

Надеемся, Яндекс быстро исправится и закроет дыру. А пока советуем удалить файлы из Google Документов, дабы никто не увидел секретную информацию.