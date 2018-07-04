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Некоторые приложения тайно снимают экраны смартфонов, сообщили СМИ
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Некоторые приложения тайно снимают экраны смартфонов, сообщили СМИ 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: Hi-News.ru
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Американские ученые установили, что некоторые приложения для Android тайно делают фотографии и видео экранов смартфонов и отсылают эти данные третьим лицам, сообщает издание Gizmodo.
Как пишет издание, группа ученых-информатиков из частного Северо-Восточного университета в Бостоне провела эксперимент, пытаясь установить, ведут ли приложения тайную запись разговоров пользователей. В течение года они исследовали более 17 тысяч наиболее популярных приложений Android, включая те, что принадлежат социальной сети Facebook и те, что посылают данные Facebook. В ходе исследования группа ученых использовала десять разных устройств.
Ученые не выявили случаев того, чтобы приложения тайно включали микрофон и посылали аудио. Но они заметили, что некоторые приложения делали фотографии и видео того, что пользователи делали в телефоне, и посылали данные третьим лицам. В некоторых случаях видео содержало введенную личную информацию.
Исследователи отмечают, что пользователи не всегда знали, что их действия записывают, так как это не указывалось в политике конфиденциальности ряда приложений.
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