BBC ловят виновника утечки из «Доктора Кто»

На прошлой неделе в интернет попал незаконченный 53-секундный фрагмент сцены из будущего сезона «Доктора Кто» с участием Джоди Уиттакер . Это подогрело интерес к сериалу, и многие решили, что утечка была сделана намеренно. Но сегодняшняя новость даёт понять, что это не так: канал BBC подаёт в суд на виновника утечки.

Этот виновник пока не установлен, его должен определить суд. Пока ответчиком выступает мессенджер Tapatalk — этот сервис был использован для первоначальной загрузки и распространения ролика. BBC не обвиняет Tapatalk в утечке, но требует, чтобы суд заставил Tapatalk выдать пользователя, который загрузил ролик. Это поможет понять, в каком подразделении произошла утечка.

BBC выпустили заявление, в котором подчеркнули, что хотят предоставить фанатам только готовый, полноценный продукт. Незаконченные отрывки, по мнению создателей, только портят впечатление от сериала. С высокой вероятностью законченную версию ролика покажут через несколько недель на Comic-Con.