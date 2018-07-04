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В iOS 12 beta 3 появилась функция, которую ждали все фотографы
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В iOS 12 beta 3 появилась функция, которую ждали все фотографы 

iPhones.ru 4 июля 2018
Фото: iPhones.ru
В iOS 12 beta 3 появилась функция, которую ждали все фотографыВчера вечером Apple выпустила очередную бета-версию iOS 12. В третьей тестовой сборке обнаружена функция, которая особенно порадует фотографов и любителей редактировать снимки на iOS-устройствах.
Если в первых двух бетах iOS 12 пользователи могли лишь просматривать фотографии в несжатом формате RAW, то в iOS 12 beta 3 появилась функция редактирования.
Поддерживают редактирование RAW-формата все айфоны и айпэды с процессором A9 и новее. То есть ретушью снимков без постобработки можно заниматься на:
iPhone 6s/6s Plus
iPhone SE  iPad (2017 — 2018)
iPhone 7/7 Plus
iPhone 8/8 Plus
iPhone X  Ранее редактирование RAW-формата было доступно исключительно пользователям iPad Pro. Похоже, что с релизом iOS 12 разработчики Apple решили расширить список устройств, поддерживающих обработку фотографий.
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