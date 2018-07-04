В iOS 12 beta 3 появилась функция, которую ждали все фотографы

В iOS 12 beta 3 появилась функция, которую ждали все фотографыВчера вечером Apple выпустила очередную бета-версию iOS 12. В третьей тестовой сборке обнаружена функция, которая особенно порадует фотографов и любителей редактировать снимки на iOS-устройствах.

Если в первых двух бетах iOS 12 пользователи могли лишь просматривать фотографии в несжатом формате RAW, то в iOS 12 beta 3 появилась функция редактирования.

Поддерживают редактирование RAW-формата все айфоны и айпэды с процессором A9 и новее. То есть ретушью снимков без постобработки можно заниматься на:

iPhone 6s/6s Plus

iPhone SE iPad (2017 — 2018)

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X Ранее редактирование RAW-формата было доступно исключительно пользователям iPad Pro. Похоже, что с релизом iOS 12 разработчики Apple решили расширить список устройств, поддерживающих обработку фотографий.