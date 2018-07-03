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«Старый» смартфон сегодня обновляют до Oreo
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«Старый» смартфон сегодня обновляют до Oreo 

Android Insider 3 июля 2018
Фото: Android Insider
Сегодня началось обновление до Android Oreo смартфона, дебютировавшего уже сравнительно давно. С получением новой версии развиваемой Google мобильной операционной системы пользователи этих устройств обретут целый ряд новых функций и усовершенствований производительности.
Motorola обновляет до Android Oreo смартфон 2016 года
Motorola Moto Z Play Droid был эксклюзивно предлагаемой оператором Verizon версией смартфона, увидевшей свет в 2016 году. Сегодня он начал получать обновление до Android 8.0 Oreo. Как сообщает Алан Фридман (Alan Friedman) на страницах ресурса phonearena.com со ссылкой на Verizon, версия программного обеспечения — ODN27.76-12-30-2, а объем обновления составляет 1,1 гигабайта.
Verizon просит, что перед началом обновления батарея смартфона была полностью заряжена.
Что улучшает Android Oreo в смартфоне?
Android 8.0 включает в себя целый ряд новых функций, включая «Картинка в картинке», позволяющую пользователю одновременно смотреть видео и работать с запущенным в фоновом режиме приложением. Реализован и новый, более удобный, подход к отображению уведомлений.
Ожидается, что после обновления телефона, пользователь заметит, что приложения и игры запускаются быстрее и работают более гладко и аудиоконтент через беспроводную Bluetooth-колонку звучит лучше. Время работы смартфона без дополнительной зарядки также увеличено. Кроме того, исправлен ряд «багов», что делает работу телефона более стабильной. Заметят пользователи и новый интерфейс окна приема звонка. Новая операционная система также включает в себя обновленный патч безопасности Android и улучшение Wi-Fi-соединения.
Обновление будет предоставляться не сразу всем пользователям, а это значит — может пройти несколько дней, прежде чем обладатели Moto Z Play Droid смогут воспользоваться преимуществами Android 8.0 Oreo. Пользователь может также обновить свое устройство вручную через настройки программных обновлений (Software update).
Обсудить обновление смартфонов Moto до Android Oreo читатели могут в Telegram-чате.
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