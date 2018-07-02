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Mail.Ru Group получила «поблажку» от Facebook при переходе на новые правила для приложений
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Mail.Ru Group получила «поблажку» от Facebook при переходе на новые правила для приложений 

RB.ru 2 июля 2018
Фото: RB.ru
Это следует из документа, представленного Facebook в комитет Палаты представителей США по энергетике и торговле в минувшую пятницу.
В 2014 году Facebook выпустил новый API, разрешив доступ новых приложений к данным пользователей соцсети только после их рассмотрения и утверждения соцсетью.
Это также оптимизировало пользовательский контролироль над теми данным, к которым может получить доступ приложение, работающее на новой платформе.
Большинство уже существующих приложений на платформе должны были до мая 2015 года привести свою работу в соотвествие с новыми требованиями, прежде чем они будут переведены на новый API.
Однако 61 компании разрешили отложить выполнение требований «менее чем на шесть месяцев», в том числе российской Mail.Ru, а также Spotify, Nike, Nissan и другим, отмечается в публикации.
В документе не поясняется, почему именно эти компании получили дополнительное время для адаптации к новым ограничениям, добавляет Business Insider.
Издание запросило комментарий у Facebook. Компания также признала, что пять разработчиков теоретически могли получить доступ к данным в результате бета-тестирования.
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