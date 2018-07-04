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С операторами заключили соглашения по выполнению «пакета Яровой»
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С операторами заключили соглашения по выполнению «пакета Яровой» 

Российская Газета 4 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
С каждым российским оператором связи заключили индивидуальные соглашения по выполнению требований «пакета Яровой» о хранении контента пользователей.
Закон вступил в силу с 1 июля. Планы по его исполнению прописаны в этих соглашениях, пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.
В рамках этих планов учитывается и вопрос сертификации оборудования для хранения данных. Ранее Россвязь заявляла о том, что пока нет сертифицированного оборудования для выполнения закона.
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