С операторами заключили соглашения по выполнению «пакета Яровой» 

С каждым российским оператором связи заключили индивидуальные соглашения по выполнению требований «пакета Яровой» о хранении контента пользователей.
Закон вступил в силу с 1 июля. Планы по его исполнению прописаны в этих соглашениях, пояснил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.
В рамках этих планов учитывается и вопрос сертификации оборудования для хранения данных. Ранее Россвязь заявляла о том, что пока нет сертифицированного оборудования для выполнения закона.