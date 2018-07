Пользователи Сети нашли «мышь-Неймара»

Поводом для сравнения стала симуляция бразильского спортсмена в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Мексики

В Интернете набирает популярность видео с мышью, которая катается по полу перед котом. Некоторые пользователи сравнили ее с форвардом сборной Бразилии Неймаром. Видео было опубликовано в Twitter.

And the award for the actor of the year goes to «The Rat» 😂😂😂 pic.twitter.com/DuwrY7FbXC

— Oluwaseyanubabaralayemi 📷 (@LifeOfSalman) 1 июля 2018 г.