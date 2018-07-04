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LG обновит флагман 2016 года до новейшей версии Android
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LG обновит флагман 2016 года до новейшей версии Android 

Ferra.ru 4 июля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Компания LG Electronics вскоре может выпустить обновление прошивки до свежей версии операционной системы Android 8.0 Oreo для своего флагманского смартфона 2016 года выпуска — LG G5.
Как заметил пользователь cheeze.keyk сообщества мобильных разработчиков XDA Developers, LG уже опубликовала исходный код ядра Android Oreo для трех версий этого смартфона — F700K, F700L и F700S. Данные вариации продавались в Южной Корее. Это означает, что обновление с Oreo должно вскоре начать распространяться на эти модели и, вероятно, на другие вариации LG G5.
Напомним, модульный смартфон LG G5 вышел в 2016 году и работал изначально на базе Android 6.0 Marshmallow. Версия Android 8.0 Oreo станет уже вторым крупным обновлением для него.
В мае LG выпустила Oreo для LG G6, а также пообещала апдейты для LG V20 и G5.
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