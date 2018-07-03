Qiwi массово блокирует кошельки и усложняет вывод денег

Qiwi массово блокирует кошельки и усложняет вывод денегПользователи начали массово жаловаться на действия Qiwi. Выводить деньги с кошельков стало практически невозможно.

И если такое явление было достаточно редким, то сейчас оно носит массовый характер. Только посмотрите на свежие комментарии пользователей Банки.ру . Вот пара примеров:

#1 С киви банком 5 лет а то и больше, полностью верифицирован кошелек, выпущена карта и активно ею пользовалась! мне туда приходила зарплата, высылала мама мне и я маме, займы оплачивала, покупки совершала и вообще все деньги хранились там! вплоть до накоплений на машину!

никаких проблем не было, а тут в один вечер взяли и заблокировали кошелек! Оставив без копейки и расторгнули договор! требуя теперь заверенные нотариально копии!

Три дня никто не мог в контактном центре мне ни чего объяснить, составила заявку на разблокировку номер заявки 9678738 и не объясняют почему это случилось, пришел ответ о расторжении договора! а теперь иди и занимай деньги чтобы вернуть свои кровные!

#2 Друзья я до сих пор не пойму что происходит, как можно так обращаться с людьми, просто так взять и расторгнуть Договора об оказании услуг в одностороннем порядке.

Проходил верификацию, заказал карту и ограничивались только паспортом. Сейчас требуют документ который не хранит 99% людей — договор с оператором связи.

Юридический все доказательство есть, что это мой номер и мой кошелёк, данный кошелёк я использую для получение рекламных дивидендов из интернета и так из зарплаты перечислял как у всех, накопить на черный день.

Как теперь выводить деньги с Qiwi?

Если раньше для подтверждения личности требовался только паспорт, то теперь все гораздо сложнее. Вот, что потребуется:

Нотариально заверенная копия договора с оператором сотовой связи, который подтверждает, что используемый номер принадлежит их клиенту.

Нотариально заверенная копия паспорта (все страницы документа), на который оформлен договор.

Копия объяснения экономической сути всех операций: пишется от руки с указанием ФИО, номера кошелька, даты и подписи.

Заявление на перевод остатка средств на банковский счёт клиента.

Любопытно, что Qiwi требует отправить документы по адресу московского офиса, хотя в пункте 9.2 Публичной оферты сказано, что это можно сделать, выслав документы на адрес электронной почты.

При расторжении Договора по инициативе Оператора Сервиса последний уведомляет Пользователя письмом по электронной почте (e-mail), указанной Пользователем.

В случае если на момент принудительного расторжения Договора Учетная запись Пользователя имеет не Нулевой Баланс, Пользователю необходимо распорядиться остатком денежных средств, составляющим Баланс Учетной записи Пользователя, направив Оператору Сервиса распоряжение по электронной почте (e-mail) с указанием реквизитов принадлежащего ему банковского счета для перечисления денежных средств, составляющих Баланс Учетной записи Пользователя.

Причём в компании отмечают, что отсутствие одного из указанных документов может привести к отказу в выводе денег.

Что на это говорят в самой Qiwi?

Компания утверждает, что никакого роста внезапных расторжений договоров в одностороннем порядке не наблюдается.

Решения о расторжении договора-оферты принимаются компанией только после глубокого анализа действий по операциям внутри «Qiwi Кошелька». Если у пользователя возникают подобные вопросы, ему стоит обратиться в службу поддержки Qiwi, чтобы мы смогли разобраться в каждой индивидуальной ситуации.

И что теперь делать?

Ситуация не безвыходная, выход есть. Вот решение от одного из пользователей Банки.ру:

1. Заверяем выписку у нотариуса.

2. Получаем выписку от сотового оператора.

3. Пишем пояснение от руки для Qiwi.

4. Если оператор не может предоставить договор с вами, то пишем об этом в Qiwi, так же от руки. И обязательно ссыпаемся на ответ оператора + публичную оферту оператора.

5. Заполняем заявление о расторжении договора с Qiwi.

6. Делаем почтовую опись всех документов.

7. Отправляем документы заказным письмом в Qiwi.