Россиянам подготовили альтернативный интернет

МИД назвал создание альтернативного интернета в РФ возможным при неблагоприятном сценарии

Россия обладает всеми возможностями для создания "альтернативного" интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев.

Рогачев подчеркнул, что политика России не направлена на обособление интернета. "К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов, — указал собеседник ТАСС . — Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета".

"Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось", — добавил дипломат, отметив, что на данный момент такая цель не стоит.

Рогачев выразил мнение, что на самом деле цензура киберпространства в западных странах "развита гораздо больше, чем в России". "Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны "прикрывать" интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму", — продолжил он.