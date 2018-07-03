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Россиянам подготовили альтернативный интернет
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МИД назвал создание альтернативного интернета в РФ возможным при неблагоприятном сценарии 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Россия обладает всеми возможностями для создания "альтернативного" интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев.
Рогачев подчеркнул, что политика России не направлена на обособление интернета. "К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов, — указал собеседник ТАСС. — Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета".
"Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось", — добавил дипломат, отметив, что на данный момент такая цель не стоит.
Рогачев выразил мнение, что на самом деле цензура киберпространства в западных странах "развита гораздо больше, чем в России". "Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны "прикрывать" интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму", — продолжил он.
"В этой области надо действовать таким образом, чтобы запросы всех партнеров по максимуму удовлетворялись, но некоторые намеренно действуют в ущерб другим странам", — заключил дипломат.
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