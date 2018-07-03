Дурят нашего брата №24. Халявный бензин от «Лукойла»

Фото с ресурса gorod-che.ru Вчера и сегодня многим жителям региона стали поступать сообщения о том, что компания «Лукойл» в честь своего 25-летия дарит каждому по 200 литров бензина марки АИ-92.

Бензиновая компания уже успела откреститься от таких сообщений и сообщила, что не имеет никакого отношения к этой акции.

Текст сообщения, которое приходит в социальной сети WhatsApp выглядит так: «Привет, ЛУКОЙЛ исполняется 25 лет в честь этого он дарит купон на 200 литров АИ-95 каждому, акция до субботы».

Для получения заветного купона на 200 литров требуется ответить на шесть вопросов, а после разослать ссылку на опрос своим друзьям, зарегистрированным в мессенджере.

«Эта информация не имеет отношения к организациям группы «Лукойл». В связи с участившимися случаями обнаружения поддельных сайтов, напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность и сверять представленную на этих ресурсах информацию с официальным сайтом компании», — сообщили в пресс-службе «Лукойла».

Отмечу, что ранее в этом же мессенджере рассылались сообщения с «бонусами» от таких компаний, как «МакДональдс» и «Пятерочка».

Профессионалы IT-сферы считают, что такими технологиями мошенники пытаются заразить вирусами наши мобильные устройства. Так что, будьте внимательны.