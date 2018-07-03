Ещё
Дурят нашего брата №24. Халявный бензин от «Лукойла»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дурят нашего брата №24. Халявный бензин от «Лукойла» 

ТВ-МИГ 3 июля 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса gorod-che.ru  Вчера и сегодня многим жителям региона стали поступать сообщения о том, что компания «Лукойл» в честь своего 25-летия дарит каждому по 200 литров бензина марки АИ-92.
Бензиновая компания уже успела откреститься от таких сообщений и сообщила, что не имеет никакого отношения к этой акции.
Текст сообщения, которое приходит в социальной сети WhatsApp выглядит так: «Привет, ЛУКОЙЛ исполняется 25 лет в честь этого он дарит купон на 200 литров АИ-95 каждому, акция до субботы».
Для получения заветного купона на 200 литров требуется ответить на шесть вопросов, а после разослать ссылку на опрос своим друзьям, зарегистрированным в мессенджере.
«Эта информация не имеет отношения к организациям группы «Лукойл». В связи с участившимися случаями обнаружения поддельных сайтов, напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность и сверять представленную на этих ресурсах информацию с официальным сайтом компании», — сообщили в пресс-службе «Лукойла».
Отмечу, что ранее в этом же мессенджере рассылались сообщения с «бонусами» от таких компаний, как «МакДональдс» и «Пятерочка».
Профессионалы IT-сферы считают, что такими технологиями мошенники пытаются заразить вирусами наши мобильные устройства. Так что, будьте внимательны.
ТВ-МИГ: последние новости
Историческая победа над сборной Испании Неудобная формула Апелляцию Мазанько отклонили
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили2
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой7
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»74
На Украину надвигается катастрофа358
Россия может остаться без военного транспортника14
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение