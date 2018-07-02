Объяснен запрет соцсетей на Байконуре

Академик рассказал, почему на Байконуре запретили соцсети

Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского в эфире НСН назвал подобные действия руководства космодрома игрой на опережение.

Сотрудникам космодрома Байконур запретили пользоваться социальными сетями в рабочее время. Соответствующее постановление подписано директором космодрома Евгенией Раковского. Стоит отметить, что под запрет попали не только рабочие компьютеры, но и личные телефоны, планшеты и другие гаджеты. Подобные меры объяснили попыткой предотвратить утечку информации, сообщают РИА Новости

Академик назвал возможных партнёров Китая по космической станции Действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков в эфире НСН рассказал, сто даже комментарии в социальных сетях в закрытых сферах могут стать источником информации (слушайте аудио).

«Я думаю, что это игра на опережение, хотя у меня просто нет информации, были ли подобные эксцессы. Если руководство космодрома считает возможной такую утечку, то, конечно, они предпринимают меры, которые вполне обоснованы, так как многие вопросы, которые решаются на космодроме, имеют закрытый характер. Через социальные сети может идти любая информация. Там размещаются и фотографии, и какие-то комментарии пишутся. Любое нехорошее слово в руках хорошего аналитика может быть источником информации. Всё, что помещается в социальных сетях, может быть источником информации. Если это касается работ закрытого характера, может быть какая-то утечка», — отметил эксперт.

Теперь для служебной переписки сотрудники космодрома смогут использовать только служебную почту, сообщает «Русская планета». При этом все планы предстартовых работ руководители будут получать на специальные планшеты, которые им выдадут. На официальном уровне информацию ещё не подтвердили.