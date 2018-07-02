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Россиян попросили отказаться от Google
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Россиян попросили отказаться от Google 

Рамблер 2 часа назад
Россиянам стоит отказаться от интернет-поисковика «Гугл», заявил «Национальной службе новостей» сенатор Сергей Цеков.
«Я "Гуглом" никогда не пользуюсь», — подчеркнул он.
По словам члена Совета Федерации, руководство американского поисковика ведет себя «неумело» в рамках нынешней политической ситуации, а последний пример тому — именование Крымского моста одновременно на русском и украинском языках.
>> Крым отреагировал на выходку Google
Сенатор от Крыма отметил, что в своей русскоязычной версии поисковик должен все называть по-русски, а от отказа от «Гугла» россияне «только выиграют», что он им и рекомендует, «руководствуясь патриотическими, нравственными ценностями».
Сегодня пользователи картографического сервиса «Гугл» заметили, что Крымский мост называется так лишь со стороны Тамани, тогда как со стороны полуострова — «Кримський Мiст».
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