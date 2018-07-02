Россиян попросили отказаться от Google

«Я "Гуглом" никогда не пользуюсь», — подчеркнул он.

По словам члена Совета Федерации, руководство американского поисковика ведет себя «неумело» в рамках нынешней политической ситуации, а последний пример тому — именование Крымского моста одновременно на русском и украинском языках.

Сенатор от Крыма отметил, что в своей русскоязычной версии поисковик должен все называть по-русски, а от отказа от «Гугла» россияне «только выиграют», что он им и рекомендует, «руководствуясь патриотическими, нравственными ценностями».

Сегодня пользователи картографического сервиса «Гугл» заметили, что Крымский мост называется так лишь со стороны Тамани, тогда как со стороны полуострова — «Кримський Мiст».