Россияне подают в суд на «Фейсбук»

Причиной такого неординарного шага стала политика, которую проводит администрация социальной сети, принадлежащей, как известно, американскому предпринимателю Марку Цукербергу . По мнению Евгения Тарло, выборочные блокировки пользователей за комментарии, не совпадающие со взглядами идеологов «Фейсбука», жёсткое цензурирование тем для обсуждений противоречат Конституции Российской Федерации , а также международным пактам и соглашениям в области прав человека и свободы взглядов, мнений и распространения информации. Сама по себе прекрасная идея всемирной социальной сети оказалась искажена совершенно явной политической цензурой, а также двойными стандартами в деятельности администрации сети. «Меня заблокировали на длительный период только за то, что в моей ленте два года назад дал комментарий по поводу событий на Украине совершенно неизвестный мне человек, — привёл пример Евгений Тарло, — и это далеко не единственны случай».

По словам президента Столыпинского клуба, от имени ряда пользователей будет подан судебный иск к социальной сети с тем, чтобы привести её деятельность на территории России в соответствие с отечественным и международным правом. «Мы не хотим обвинений в ангажированности, потому иск поддержат люди с разными политическими взглядами — от условных либералов до государственников», — заключил Евгений Тарло.