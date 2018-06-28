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Россияне подают в суд на «Фейсбук»
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Россияне подают в суд на «Фейсбук» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: PIXABAY.COM
Предъявить судебный иск к социальной сети «Фейсбук» намерена группа известных российских пользователей Сети, среди которых доктор юридических наук, президент Столыпинского клуба Евгений Тарло; Сергей Марков, политолог; Елена Райская, президент гильдии киносценаристов; Сергей Дягилев, предприниматель.
Причиной такого неординарного шага стала политика, которую проводит администрация социальной сети, принадлежащей, как известно, американскому предпринимателю Марку Цукербергу. По мнению Евгения Тарло, выборочные блокировки пользователей за комментарии, не совпадающие со взглядами идеологов «Фейсбука», жёсткое цензурирование тем для обсуждений противоречат Конституции Российской Федерации, а также международным пактам и соглашениям в области прав человека и свободы взглядов, мнений и распространения информации. Сама по себе прекрасная идея всемирной социальной сети оказалась искажена совершенно явной политической цензурой, а также двойными стандартами в деятельности администрации сети. «Меня заблокировали на длительный период только за то, что в моей ленте два года назад дал комментарий по поводу событий на Украине совершенно неизвестный мне человек, — привёл пример Евгений Тарло, — и это далеко не единственны случай».
По словам президента Столыпинского клуба, от имени ряда пользователей будет подан судебный иск к социальной сети с тем, чтобы привести её деятельность на территории России в соответствие с отечественным и международным правом. «Мы не хотим обвинений в ангажированности, потому иск поддержат люди с разными политическими взглядами — от условных либералов до государственников», — заключил Евгений Тарло.
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