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Закон Яровой оказался неисполним
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Закон Яровой оказался неисполним 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»
Операторы связи не могут легально исполнить положение «закона Яровой» о хранении содержания телефонных разговоров и переписки, поскольку в России пока нет сертифицированного оборудования для этих целей. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Россвязи, информацию подтвердил менеджер одного из сотовых операторов.
«На текущий момент в системе сертификации в области связи отсутствуют сертификаты соответствия на технические средства накопления голосовой информации для оперативно-разыскных мероприятий», — сообщили в Россвязи.
Оборудование для хранения данных могут изготовить только семь компаний («Норси-Транс», «Цитадель», «ТехАргос СпецСистемы», «Специальные технологии» (переименована в «Орион»), «МФИ Софт», «Сигнатек» и «Основа Лаб»), объяснили в Минкомсвязи. Вопрос о сертификации оборудования министерство переадресовало в Россвязь.
Аккредитацию на тестирование оборудования имеет только одна организация — испытательный центр сертификации и метрологии Центрального научно-исследовательского института связи. Но она не может выдавать сертификаты, поскольку органы сертификации и испытательные лаборатории сами не получили аккредитацию для этого. Процесс завершится только в третьем-четвертом квартале 2018 года.
По словам менеджера одного из сотовых операторов, Минкомсвязи может наказать за использование несертифицированного оборудования, но «до окончания сертификации проверять и наказывать операторов связи не будут».
Антитеррористические поправки, известные как «закон Яровой», начали действовать 1 июля. Согласно изменениям, сотовые операторы и интернет-провайдеры должны хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, аудио— и видеозаписи, а также иные сообщения пользователей в течение полугода, если это телефонные переговоры или SMS, а интернет-сообщения — на протяжении 30 дней.
В связи с возросшими затратами на серверные мощности провайдеры начали повышать цены на доступ к интернету на 8-10 процентов.
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