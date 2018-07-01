Ещё
В работе Telegram по всему миру произошел сбой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В работе Telegram по всему миру произошел сбой 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: © РИА Новости
Пользователи с по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Перебои в работе мессенджера были зафиксированы в 2.00 мск в ряде европейских стран, в частности, в России, Италии, Великобритании, Нидерландах и Франции. Также проблемы с мессенджером зафиксированы в нескольких американских штатах.
По данным Downdetector, около 44% пользователей столкнулись с проблемами подключения к серверу, 44% не могли получать или отправлять сообщения, 11% не могли авторизоваться.
Последние новости
Как изменятся с 1 июля коммунальные тарифы в России Украинские националисты "присвоили" земли России и Польши Трамп летит к Путину просить. США очень нужна российская нефть
Комментарии  Ещё 71 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как круто изменится жизнь россиян с 1 июля97
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит60
Пассажира избили и выбросили из самолета99
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами460
«Пакет Яровой» вступил в силу7
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение