В работе Telegram по всему миру произошел сбой

Пользователи с по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Италии, Великобритании, Перебои в работе мессенджера были зафиксированы в 2.00 мск в ряде европейских стран, в частности, в России Нидерландах и Франции. Также проблемы с мессенджером зафиксированы в нескольких американских штатах.

По данным Downdetector, около 44% пользователей столкнулись с проблемами подключения к серверу, 44% не могли получать или отправлять сообщения, 11% не могли авторизоваться.