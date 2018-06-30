WhatsApp запустил аналог каналов Telegram

В WhatsApp появилась новая функция. Теперь там есть каналы, похожие на те, что ранее начал использовать Telegram. О новшествах говорится на официальной странице мессенджера.

Новая опция получила название «Broadcast Only» она позволит организовывать групповые чаты и там отправлять сообщения смогут только ее администраторы.

В сообщении мессенджера также приводится инструкция. Так, чтобы активировать «Broadcast Only» нужно зайти в «Настройки группы» и там в пункте «Отправить сообщения» — выбрать графу «Только администраторы».

Ранее у WhatsApp появилась новая функция, которая называется «media Visibility». Она позволит пользователям скрывать все медиа-файлы, полученные на WhatsApp в галерее своего смартфона.