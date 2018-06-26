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Пользователям Android угрожает новый вирус
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Обнаружен вирус, управляющий смартфонами через Telegram 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: Reuters
Троян типа HeroRat распространяется через неофициальные магазины приложений для Android.
Антивирусная компания ESET нашла троянское приложение, которое управляет зараженными смартфонами на базе Android через мессенджер Telegram.
Троян типа HeroRat распространяется через неофициальные магазины приложений для Android. Пользователям обещают установить на мобильное устройство программу, которая подарит биткоин, накрутит подписчиков в соцсетях, а также обеспечит бесплатный мобильный Интернет.
После установки приложение HeroRat на экран смартфона выводит окно с сообщением о том, что программа не может осуществлять работу на устройстве и будет удалена. После этого иконка приложения исчезает, но троян в скрытом режиме продолжает свою вредоносную работу, получая команды от бота в мессенджере Telegram.
Отмечается, что приложение способно перехватывать и отправлять сообщения, определять местоположение мобильного устройства, записывать аудио, менять настройки, совершать вызовы, делать скриншоты и другое.
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