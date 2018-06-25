Треть россиян отказалась признать себя жертвами майнеров

Почти половина россиян не подозревает о вирусах-майнерах, способных заразить их устройства. Об этом со ссылкой на исследование компании Avast сообщает «Коммерсантъ».

32 процента россиян уверены, что не могут стать жертвами майнеров, так как не имеют отношения к добыче криптовалют. Несмотря на подобные ошибочные суждения, абсолютное большинство опрошенных (95 процентов) знает о существовании цифровых активов.

40 процентов респондентов не задумываются о заражении собственных устройств вирусами-майнерами. При этом 82 процента имеют представление о зараженных сайтах, зарабатывающих криптовалюту для злоумышленников. Пятая часть россиян предпочла бы стать мишенью таких киберпреступников вместо того, чтобы наблюдать рекламу в интернете.

Наиболее популярными объектами взлома для хакеров в 2017 году стали устройства интернета вещей. Их заражение трудно обнаружить в отличие от захвата персональных компьютеров. Самыми частыми целями злоумышленников специалисты называют роутеры: почти 70 процентов таких устройств могут быть уязвимыми.

Как правило, установка алгоритмов для майнинга происходит тайно от пользователей. Хакеры предпочитают использовать для своих целей сайты с видеоконтентом и торрент-трекеры. Согласно ранее опубликованным исследованиям, самая высокая концентрация подобного ПО зафиксирована на порносервисах.