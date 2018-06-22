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Google окрестил Петра Порошенко поросенком
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Google окрестил Петра Порошенко поросенком 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Петр Порошенко / «Коммерсантъ»
Поисковая служба Google предлагает ознакомиться с биографией президента Украины Петра Порошенко при запросе «поросенок». На это обратило внимание издание TJournal.
Сотрудники «Ленты.ру» убедились, что глава государства действительно является приоритетным результатом в поисковой выдаче сервиса. Следом за Порошенко среди популярных вариантов предлагаются мультфильм «Приключения поросенка Фунтика» и художественный фильм «Бейб: Поросенок в городе».
Скриншот: tjournal.ru
Также служба Google выдает по этому запросу мем про поросенка Петра. При обращении с запросом об этой шутке выдача также предлагает ссылку на жизнеописание президента Украины.
В марте посетители имиджборда 2ch обнаружили, что при запросе «говно» в картографическом сервисе «Яндекс. Карты» пользователи в первую очередь видят адрес российского отделения корпорации Google. «Яндекс» назвал находку багом и оперативно устранил его.
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