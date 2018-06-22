Google окрестил Петра Порошенко поросенком

Сотрудники «Ленты.ру» убедились, что глава государства действительно является приоритетным результатом в поисковой выдаче сервиса. Следом за Порошенко среди популярных вариантов предлагаются мультфильм «Приключения поросенка Фунтика» и художественный фильм «Бейб: Поросенок в городе».

Скриншот: tjournal.ru

Также служба Google выдает по этому запросу мем про поросенка Петра. При обращении с запросом об этой шутке выдача также предлагает ссылку на жизнеописание президента Украины.