Обнаружен опасный вирус-захватчик на Android

Специалисты компании ESET обнаружили новый троян, распространяемый под видом полезных приложений для Android. Об этом сообщается пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Вредоносная программа, названная HeroRat, атакует жертв, скачавших поддельные приложения в неофициальных магазинах. Злоумышленники заманивают пользователей обещаниями накрутить подписчиков в соцсетях или подарить определенную сумму в криптовалюте. После запуска зараженного алгоритма программы выдают сообщение об ошибке и и инсценирует самоудаление. На самом деле алгоритм продолжает работу.

HeroRat берет захваченный гаджет под под полный контроль: перехватывает трафик мобильного устройства, крадет хранящуюся на нем информацию и самостоятельно меняет настройки. Киберпреступники могут удаленно управлять его действиями через бот в мессенджере Telegram.

Авторы трояна продают его всем желающим в трех комплектациях. В зависимость от набора функций стоимость вредного алгоритма составит от 25 до 100 долларов. Исходный код хакеры оценили в 650 долларов.