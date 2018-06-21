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Facebook тестирует платную подписку
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СМИ: Facebook тестирует систему платных подписок за доступ в группы 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Социальная сеть Facebook объявила о начале пилотного проекта, позволяющего администраторам групп взимать плату с пользователей за доступ к части размещаемых в них материалов. Об этом сообщил в четверг интернет-портал CNET.
Новая функция даст возможность администраторам групп предложить пользователям платную подписку на эксклюзивный контент. Цена за пользование сервисом будет варьироваться от $4,99 до $29,99 в месяц.
Около $30 в месяц придется заплатить за подписку на информацию в группе, посвященной подготовке к поступлению в вузы. Около $10 ежемесячно стоят консультации в группе, посвященной здоровому питанию. Плата в этих случаях взимается за возможность получить советы у экспертов.
В настоящий момент подобную систему в тестовом режиме использует очень небольшое количество сообществ в социальной сети, сообщил порталу директор подразделения Facebook по разработке продуктов для групп Алекс Дэйв.
Это не первый случай, когда Facebook экспериментирует с системой подписок. В марте 2018 года социальная сеть начала тестировать систему поддержки авторов видео с ежемесячной абонентской платой за доступ к эксклюзивному контенту. В этом месяце Facebook объявил о расширении круга пользователей, которым станет доступна эта функция.
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