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Российские Nissan X-Trail и Qashqai оснастили мультимедиа от «Яндекса»
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Российские Nissan X-Trail и Qashqai оснастили мультимедиа от «Яндекса» 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
На российском авторынке официально стартовали продажи кроссоверов Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, оснащенных встроенной автомобильной платформой «Яндекс. Авто». Первые автомобили, оборудованные мультимедийной платформой от «Яндекса», уже поступили в распоряжение отечественных дилеров «Ниссан».
«Мультимедийка» оснащена 4-ядерным процессором с 2 ГБ встроенной оперативной памяти. Информация с системы выводится на 8-дюймовый сенсорный дисплей. Для обновлений предустановленных приложений предусмотрен модуль высокоскоростной связи 4G.
В список полезных сервисов для X-Trail и Qashqai российской сборки, которые доступны на новой мультимедийной платформе от «Яндекса», вошли: «Яндекс. Погода», «Яндекс. Музыка», «Яндекс. Навигатор» и полноценный интернет браузер для серфинга в Сети.
В представительстве Nissan уже подтвердили, что системой «Яндекс. Авто» будут также оборудованы и обновленные кроссоверы X-Trail и Qashqai, продажи которых в России стартуют этой осенью.
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