Российские Nissan X-Trail и Qashqai оснастили мультимедиа от «Яндекса»

На российском авторынке официально стартовали продажи кроссоверов Nissan X-Trail и Nissan Qashqai, оснащенных встроенной автомобильной платформой «Яндекс. Авто». Первые автомобили, оборудованные мультимедийной платформой от «Яндекса» , уже поступили в распоряжение отечественных дилеров «Ниссан».

«Мультимедийка» оснащена 4-ядерным процессором с 2 ГБ встроенной оперативной памяти. Информация с системы выводится на 8-дюймовый сенсорный дисплей. Для обновлений предустановленных приложений предусмотрен модуль высокоскоростной связи 4G.

В список полезных сервисов для X-Trail и Qashqai российской сборки, которые доступны на новой мультимедийной платформе от «Яндекса», вошли: «Яндекс. Погода», «Яндекс. Музыка», «Яндекс. Навигатор» и полноценный интернет браузер для серфинга в Сети.