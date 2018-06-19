Школьник изобрёл мессенджер для глухонемых

Выпускник уфимского лицея №42 Артур Шайхатаров изобрёл мобильное приложение LifeTalk, которое позволит глухонемым людям общаться между собой и с другими людьми. Мессенджер может переводить голос в текст и язык жестов в голос.
Благодаря своей разработке Артур вошел в число 11 финалистов крупнейшего в Европе конкурса идей социального предпринимательства — Social Impact Award.
Данный проект не первый в изобретательской жизни парня. Ранее мы сообщали, что школьник изобрёл мобильное приложение LiFeel для слепоглухих, и получил грант в полмиллиона рублей.
Если на этот раз Артур войдёт в число двух победителей, которых в сентябре выберет жюри конкурса, то получит грант в 120 тысяч рублей. Кроме того, он сможет рассказать о своей разработке на международной конференции SIA SUMMIT в Грузии, где соберутся победители из 20 стран.