Уфимский школьник изобрёл мессенджер для глухонемых

Выпускник уфимского лицея №42 Артур Шайхатаров изобрёл мобильное приложение LifeTalk, которое позволит глухонемым людям общаться между собой и с другими людьми. Мессенджер может переводить голос в текст и язык жестов в голос.

Благодаря своей разработке Артур вошел в число 11 финалистов крупнейшего в Европе конкурса идей социального предпринимательства — Social Impact Award.

Данный проект не первый в изобретательской жизни парня. Ранее мы сообщали, что школьник изобрёл мобильное приложение LiFeel для слепоглухих, и получил грант в полмиллиона рублей.