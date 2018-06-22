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Instagram запустит долгожданную функцию
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Instagram запустит долгожданную функцию 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Пользователи социальной сети смогут выкладывать видео длиной до 10 минут, а благодаря дополнительной опции длительность роликов можно будет увеличить до часа.
Пользователи социальной сети Instagram теперь смогут выкладывать видеоролики длительностью до 10 минут. Ожидается также, что будет запущен сервис IGTV — благодаря этой опции самые популярные пользователи соцсети смогут публиковать свои видео продолжительностью до часа.
Как отмечается в блоге компании, IGTV будет отдельным приложением. Как подчеркнули разработчики Instagram, такой сервис может стать альтернативой современному телевидению.
«Подростки, может, и стали меньше смотреть телевизор, но они стали больше смотреть создателей контента в Сети», — говорится в сообщении компании.
Новый сервис также позволит пользователям просматривать видео без рекламы. Однако, по словам главы Instagram, создателям хотелось бы зарабатывать на дополнительной услуге.
Пользователи социальной сети ранее не могли загружать видео, длительность которого превышала бы минуту. Однако онлайн-трансляции в Instagram могут вестись в пределах часа.
Ранее в Instagram появилась возможность совершать покупки.
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